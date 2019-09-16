إيران تنفي الاتهامات الأمريكية بالهجوم على منشآت النفط السعودية

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الاتهامات الأمريكية لبلاده بالتورط في الهجوم على منشآت شركة “أرامكو” النفطية السعودية، معتبرا أنها “تدخل في باب الأكاذيب القصوى وتعبر عن الفشل”.

وتابع موسوي بالقول إن طهران “ليست متفاجئة من هذه الممارسات، لا تزال بعض الدول تابعة، وأولئك الذين من المفترض أن يحلبوهم، يطلقون هذه الأقاويل لتشعر هذه الدول التابعة لهم بالأمان”، على حد تعبيره.

ولم توجه الولايات المتحدة رسميا الاتهام لإيران بعد بالوقوف وراء الهجوم الأخير الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين، السبت الماضي، بينهما معمل بقيق، أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، والذي كان يضخ 5% من الإنتاج العالمي. لكن مسؤولون أمريكيون، رفضوا كشف هويتهم، صرحوا بأن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم، الذي تبناه الحوثيون، انطلق من إيران أو العراق وليس من اليمن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر، إن “إمدادات النفط السعودية تعرضت لاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف المجرم، ومتأهبون للرد حسب التأكيد، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة عمن يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وتحت أي شروط سنتحرك”. وكانت الولايات المتحدة اتهمت إيران سابقا بالوقوف وراء هجمات مشابهة على الأراضي السعودية.