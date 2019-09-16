الخارجية السعودية: هدف هجوم أرامكو إمدادات الطاقة العالمية

قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين، “تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في السعودية لهجوم غير مسبوق يوم السبت 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، نتج عنه توقف حوالي (50%) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة السعودية”.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التحقيقات الأولية أفادت بأنه تم استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات.

وأكد البيان إدانة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.