خامنئي: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن “طهران لن تدخل مطلقا في محادثات مع الولايات المتحدة وإن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن ستبوء بالفشل”.

وقال خامنئي “المسؤولون الإيرانيون لن يتحدثوا مطلقا مع أمريكا… هذا جزء من سياستهم (أمريكا) للضغط على إيران… سياسة الضغوط القصوى التي يتبعونها ستبوء بالفشل”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

واعتبر المرشد الإيراني أن “تكرار طرح التفاوض من قبل الأمريكيين خدعة لفرض مطالبهم والبرهنة على تأثير الضغوط القصوى”، مؤكدا أن “سياسة الضغوط القصوى ليس لها أدنى قيمة وجميع المسؤولين الإيرانيين يعتقدون بعدم التفاوض مع أمريكا”.

وأضاف خامنئي أن “العدو فعل كل ما كان باستطاعته لكنه لم ولن يحقق شيئا والشعب الإيراني سينتصر على الأعداء لاسيما أمريكا” وتابع قائلا: “على الجميع أن يعلموا بأن الخديعة هي هدف الأمريكيين من تكرار موضوع التفاوض مع إيران”.