وزير الدفاع الإيراني ينفي أي دور لبلاده في هجمات “أرامكو”

نفى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أي دور لطهران في الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن حاتمي قوله على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الاربعاء:”السعودية والكيان الصهيوني رغبا منذ البداية في جر الولايات المتحدة إلى صراع في المنطقة”، نافيا علاقة بلاده بالهجمات على منشآت أرامكو.

وقال حاتمي، إن “القضية واضحة للغاية، كان هناك صراع بين البلدين (اليمن والسعودية)”، إيران لا دخل لها في الموضوع.

وأضاف:” إن تم الاعتداء علينا فإن ردنا سيكون حاسما، مثلما أسقطنا الطائرة الأمريكية”.