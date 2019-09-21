إيران تقول إنها ستتعقب أي معتد حتى لو كان الاعتداء محدودا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال حسين سلامي يوم السبت إن بلاده ستتعقب أي معتد، حتى وإن شن هجوما محدودا، وستسعى للقضاء عليه.

جاءت تصريحات سلامي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان وألقت واشنطن والرياض باللوم فيها على طهران.

وأضاف سلامي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي ”احذروا، الاعتداء المحدود لن يظل محدودا. سنسعى لإنزال العقاب وسنستمر حتى نجهز تماما على أي معتد“.

وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أعلنت المسؤولية عنها جماعة الحوثي اليمنية الموالية لطهران والتي تحارب تحالفا بقيادة السعودية في حرب اليمن.