السودان: ندرس ملف الأموال التي نهبها رجال البشير

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن الوزارة شرعت أخيرا في العمل بعدة ملفات خاصة بالفساد.

وقال عبد الباري، في تصريحات لقناة “العربية”، إن “الوزارة يلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى”.

من جانبه، أكد القيادي في قوى ” الحرية والتغيير “، أن “الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها في بنوك خارجية”.

وقال أمين سعد في تصريح لقناة “العربية”، إن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم تعهد بمساعدة الحكومة السودانية في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة خارج البلاد، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها.

وفي العام الماضي، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم وقتها) عائشة الغبشاوي باسترداد أموال سودانية من ماليزيا قالت إن قادة الحكومة السابقين نهبوها وأودعوها في مصارف هناك.