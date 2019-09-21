تغلب نادي القادسية اليوم السبت على غريمه التقليدي العربي بنتيجة (2-0) في ديربي الكرة الكويتية وقمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا).

وبدأ الشوط الأول هادئا نسبيا وسط تحفظ واضح من الفريقين قبل أن ينتفض الأصفر ويسجل الهدف الأول عن طريق محترفه البرازيلي رونينيهو في الدقيقة 34.

وواصل القادسية في الشوط الثاني تفوقه ليضيف الهدف الثاني عبر المتألق بدر المطوع في الدقيقة 67 من ركلة حرة مباشرة وشهد هذا الشوط طرد لاعب القادسية أحمد الظفيري في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى ست نقاط في حين تجمد رصيد العربي عند نقطة يتيمة.

وعلى هامش المباراة أقيم مهرجان اعتزال لاعب القادسية والمنتخب الوطني السابق محمد راشد تحت رعاية رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق فواز الحساوي وبحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح.