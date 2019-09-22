اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاحد ان الاوضاع “الملتهبة” التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط تتطلب “التسامي فوق الجروح وتوحيد الموقف الخليجي”.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجارالله للصحفيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت بمناسبة الذكرى ال70 لتأسيس الجمهورية.

وردا على سؤال عن مدى تأثير الاوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط في ايجاد حل للازمة الخليجية والتي تقود الكويت وساطتها اوضح نائب وزير الخارجية ان “اوضاع المنطقة تقودنا في اتجاه اقرب الى التفاؤل لحل الازمة الخليجية في ضوء حرص جميع الاطراف على دور الوساطة الكويتية”.