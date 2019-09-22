اكد وزير الخارجية الايراني جواد ظريف اليوم الاحد استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة الامريكية.

جاء ذلك في مقابلة اجرتها شبكة (سي.بي.اس) الإخبارية الامريكية مع وزير الخارجية الإيراني.

وردا على سؤال حول استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الامم المتحدة قال ظريف “نحن مستعدون للحديث.. نحن مستعدون للحديث ولكن حديث عن شئ (حل) دائم وليس (حلا) لمدة سنة ونصف السنة أو الخمس سنوات ونصف السنة المقبلة.. نحتاج أن نتحدث عن شيء دائم”.

وكان ترامب قال في وقت سابق اليوم حول اجتماع محتمل مع الرئيس الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك “”كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد اي شيء لكن لا نية لدي لعقد أي لقاء مع الإيرانيين.. لكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث”.

وأضاف “أنا شخص مرن جدا الا أنه لا نوايا مماثلة لدي حاليا”.

وحول علاقة ايران بالهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة (ارامكو) السعودية اكد وزير الخارجية الإيراني مجددا ان بلاده ليس لها أي علاقة بهذه الهجمات قائلا “لم تكن ايران”.

وقال ظريف “حقيقة الامر هي أن الحوثيين قد اعلنوا مسؤوليتهم عن ذلك.. اذا قام شخص آخر بذلك فعليهم البحث عن ذلك الجاني.. ايران ليست الفاعل”.

وأكد “أنا واثق من ان ايران لم تلعب أي دور.. انا واثق من ان اي شخص يقوم باجراء تحقيق نزيه سيصل الى هذا الاستنتاج”.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت ايران ستقبل بنتائج محققي الأمم المتحدة قال ظريف “لا.. سوف نقبل نتائج تحقيق نزيه”.

وأضاف “نحن واثقون من انه اذا أجرت الأمم المتحدة تحقيقا محايدا فستكون النتيجة “عدم قيام ايران بالهجوم”.

واكد “لست واثقا من أننا يمكن أن نتجنب الحرب.. أنا واثق من أننا لن نبدأ حربا.. لكنني واثق من أن كل من يبدأ الحرب لن يكون هو من ينهيها” مشيرا إلى أن “هذا يعني أنها ستكون حربا شاملة”.

وكانت السلطات السعودية اعلنت في 14 سبتمبر الجاري ان طائرات مسيرة استهدفت معملين تابعين لشركة النفط (ارامكو) في منطقة (بقيق) و(هجرة خريص) ما ادى الى نشوب حريقين فيهما.