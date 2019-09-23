شكوى حول شروط “مفاجئة” لدورة “مفتش جمركي”

تلقت شكوى من أهالي المتقدمين لدورة “مفتش جمركي” في الإدارة العامة للجمارك وتتضمن الشكوى استياء الأهالي من تغيير شروط القبول للوظيفة قبل يوم واحد من المقابلة الشخصية بما يعد إخلالاً بحق المتقدمين الذين انخرطوا في دراسة لفصل تمهيدي تلى الإعلان عن الوظيفة وسبق الإعلان الجديد.

وناشد الأهالي وزير المالية بصفته المسؤول المباشر عن الجمارك و المسؤوليين في الإدارة العامة للجمارك بالإلتزام بالشروط الأصلية وعدم تطبيقها على متقدمي الدورة الحالية وإرجاء تطبيقها على الدورات القادمة إذا أرادوا وبعد أن يكون هنالك إعلان واضح غير قابل للتأويل أو التفسير قبل بدء الفصل التمهيدي وقبل أن يتقدم الطلبة للدورة.