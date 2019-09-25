رئيس وزراء اليابان: هجمات أرامكو خسيسة

وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين بأنها “جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة”.

وفي كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، أعرب آبي عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط وحث إيران على اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة”.

وقال آبي “إن دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران كقوة رئيسية إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري” مشيرا إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط .

وفي نيويورك أيضا، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن رئيس الحكومة بوريس جونسون، خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك، أعرب عن “قلقنا العميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار بالمنطقة والذي يشمل الهجمات على منشأتي شركة أرامكو (السعودية) للنفط وشدد على ضرورة وقفه “.