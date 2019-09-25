قالت الولايات المتحدة إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عقد اجتماعا في نيويورك مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي من الكويت والبحرين وعمان وقطر والسعودية والإمارات بالاضافة الى العراق والأردن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورجتوس في بيان أمس الثلاثاء إن اللقاء ركز على تعزيز التعاون ومواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونقلت عن بومبيو تأكيده خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “أهمية التنسيق الإقليمي لمواجهة تحديات المنطقة بما في ذلك المبادرات المتعددة الأطراف مثل قوة الأمن البحرية الدولية والتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط”.

وأشاد بومبيو بهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا لكنه حذر “من أن داعش لا يزال يمثل تهديدا وأن اليقظة لا تزال ضرورية”.

وقال البيان إن “المشاركين اتفقوا على ضرورة إحلال السلام والاستقرار في سوريا واليمن وضمان عراق آمن ومزدهر.

وأضاف البيان “أن مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أكدا ضرورة مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة”.