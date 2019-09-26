ترامب: دبروا الأمر برمته من أجل التخطيط لعزلي عن الحكم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يدعم إجراء تحقيق شفاف، بشأن المعلومات التي تم نشرها ضد نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وجاءت تصريحات ترامب، في مؤتمر صحفي أقامه في البيت الأبيض .

وتابع “أطالب الديمقراطيين بتوخي الشفافية، فنحن ملتزمون بحرية نقل المعلومات والشفافية في قضية بايدن وابنه”.

وأردف “جو بايدن حصل على ملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، كما أن الرئيس الأوكراني نفى تعرضه لأي ضغط مني”.

واستمر قائلا “الصحافة لا تغطي ما أقوم به بشفافية، فالولايات المتحدة هي الأقوى اقتصاديا في العالم، ونحن في موقع ممتاز”.

وقال ترامب:

“الديمقراطيون والصحافة لا يزال يريدون مطاردة الساحرات، فهم دبروا الأمر برمته، من أجل التخطيط لعزلي عن الحكم”.

وتابع “لماذا يركزون فقط على تلك المكالمة، بينما أنا أجري العديد من المكالمات، لأن الديمقراطيين يرغبون في أن يشيع الانقسام في دولتنا”

واستطرد “حملة مطاردة الساحرات تلك، تحاول أن تشوش على الإنجازات التي نحققها في الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس أوكرانيا يريد محاربة الفساد، ونحن نريد أن نساعده فقط في تلك الحملة”.

وأردف “أعلم أن الشعب الأمريكي يدعمني ويؤيدني، فدعونا ندع الناس يختارون مرشحهم بحرية ولا تجعلوا تلك الحملات هي سلاحكم الوحيد”.

وتابع “من الغريب أن نسمع أعضاء مجلس النواب والشيوخ يتهموني بأمور وانتهاكات وفساد يرتكبونها هم”.