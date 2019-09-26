“الصحة”: تعليق وسحب بعض أدوية “الرانيتيدين”

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر إن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية أصدرت قرارا بتعليق وسحب بعض أدوية الرانيتيدين من ضمنهم المستحضر المبتكر Zantac لعلاج الحموضة والارتجاع كإجراء احترازي، وذلك بناء على النتائج الأولية للتحاليل التي تمت في مختبرات إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بوزارة الصحة وما وردنا من الشركة المصنعة للمستحضرات بالسحب التطوعي وتقارير هيئة الغذاء والدواء الأميركية بالإضافة إلى تقرير الهيئة الأوروبية للأدوية والتي تفيد باحتواء بعض أدوية الرانيتيدين على مستويات منخفضة من شائبة ‏N-nitrosodimethylamine NDMA وأنها من المحتمل أن تكون مسرطنة.

وقال البدر: تعمل السلطات الصحية العالمية حالياً على دراسة وتحديد النسب الآمنة المسموح بها لمادة NDMA في المنتجات الغذائية والمستحضرات الدوائية ولحين الانتهاء من هذه التحقيقات وحرصاً على صحة وسلامة المرضى وكإجراء احترازي قامت إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بسحب وتعليق تسجيل بعض المستحضرات المحتوية على مادة الرانيتيدين.

وأوصى المرضى بمراجعة الطبيب المختص لاستخدام البدائل المتاحة والإبلاغ عن أي آثار جانبية للمستحضرات الدوائية عن طريق النموذج الخاص بالإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال موقع وزارة الصحة.

وأكد البدر أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تقوم بمتابعة مستمرة لهذا الموضوع وكل ما يخص سلامة ومأمونية استخدام الأدوية المتداولة في الكويت، وسيتم التصريح بأي مستجدات أو إجراءات إضافية يتم اتخاذها بخصوص هذا الموضوع.