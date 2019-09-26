اكد قنصل عام الكويت لدى مدينة اسطنبول محمد المحمد سلامة كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في اسطنبول حتى الان اثر الهزة الارضية التي تعرضت لها المدينة اليوم الخميس وذلك بعد الاتصالات التي اجرتها القنصلية مع الجهات التركية المعنية.

ودعا المحمد في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) المواطنين الى توخي الحذر واتباع تعليمات السلطات التركية المعنية والتواصل مع القنصلية في حال الحاجة الى اي مساعدة على هاتف الطوارئ التالي (00905306902097).

وكانت ادارة الكوارث والطوارئ التركية اعلنت في وقت سابق اليوم ان زلزالا ضرب مدينة اسطنبول بلغت قوته 8ر5 على قياس ريختر من دون الابلاغ عن وقوع خسائر حتى الان.

وقالت الادارة ان مركز الزلزال هو بحر مرمرة ويبعد 70 كيلومترا غربي اسطنبول جنوبي بلدة قبالة منطقة سيليفري في الجانب الأوروبي من المدينة.