أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن واردات اليابان من النفط الخام الكويتي سجلت تراجعا في أغسطس الماضي لأول مرة خلال سبعة أشهر.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية والطاقة في تقرير أولي أن واردات النفط من الكويت تراجعت في أغسطس بنسبة 9ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 04ر8 مليون برميل أي ما يعادل 259 ألف برميل يوميا.

وأشارت البيانات إلى أن الكويت احتلت المرتبة الرابعة في قائمة أكبر مزودي اليابان بالنفط بعدما شكلت الشحنات منها 4ر8 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الخام.

كما أظهرت البيانات أن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع بنسبة 6ر8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1ر3 مليون برميل يوميا في أول هبوط منذ أربعة أشهر.

ولفتت إلى أن شحنات النفط من الشرق الأوسط شكلت 1ر88 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الخام في انخفاض بنسبة 1ر1 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وعادت الامارات إلى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط بعدما نمت الواردات منها بنسبة 9ر9 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 01ر1 مليون برميل يوميا.

وتراجعت السعودية إلى المرتبة الثانية بواردات بلغت 923 ألف برميل يوميا في انخفاض بنسبة 6ر20 بالمئة.

واحتلت قطر المرتبة الثالثة بواردات بلغت 319 ألف برميل يوميا فيما جاءت روسيا بالمرتبة الخامسة بواقع 211 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان الفقيرة بالموارد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وتعتمد على وارداتها من النفط والغاز والفحم.