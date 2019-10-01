السعودية: إعادة تشغيل قطار الحرمين السريع خلال 30 يوما

أكد وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية، نبيل العامودي، أن المملكة ستستأنف تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يوما.

وقال العامودي اليوم الثلاثاء: “بالرغم مما حدث من أضرار نتيجة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في محافظة جدة إلا أن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خدماته خلال 30 يوما مستخدما محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوارها، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة”.

وقد أخليت المحطة من الركاب والموظفين بشكل عاجل بسبب حريق ضخم اندلع على سطح أحد مبانيها في حي السليمانية بمدينة جدة الأحد الماضي، ما استدعى إشراك طائرات مروحية في عمليات الإطفاء.

واستمر الحريق لمدة 15 ساعة متمركزا في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق قد عزلت أدوار المحطة مما وفر حماية لها وللقبو، حيث توجد معظم أنظمة التحكم والتشغيل. ولم تصل ألسنة الحريق إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، الأمر الذي سيمكن المشغل من إعادة حركة القطارات مرورا من المحطة المتضررة دون التوقف بها والتوقف بباقي المحطات الأخرى بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة محافظة جدة.

المصدر: واس