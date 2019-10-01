كلوب بروج يُهين ريال مدريد بتعادل في البرنابيو

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) أمام كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقله “سانتياجو برنابيو”.

سجل الأهداف لريال مدريد سيرجيو راموس وكاسيميرو في الدقائق 56 و86، بينما سجل هدفي كلوب بروج دينيس في الدقائق 9 و39.

وبهذا التعادل يرفع كلوب بروج رصيده للنقطة 2 في وصافة المجموعة الأولى مؤقتًا، بينما يتذيل ريال مدريد الترتيب بنقطة وحيدة.

أول تهديد في المباراة، كان من أصحاب الأرض، حيث استقبل كريم بنزيمة كرة عرضية من ركنية، وسدد بالرأس لكن تسديدته مرت بجانب القائم في الدقيقة 4.

وفي رد فعل سريع، ومن أجل هجمة للضيوف، نجح النيجيري دينيس في تسجيل هدف التقدم لكلوب بروج، حيث استقبل تمريرة من زميله تاو في منطقة الجزاء وسدد بسهولة في شباك الحارس كورتوا في الدقيقة 9.

وبدأت محاولات ريال مدريد الشرسة من أجل تعديل النتيجة، حيث سدد لوكا مودريتش كرة مرت بجانب القائم الأيسر لحارس كلوب بروج، في الدقيقة 20، وأرسل توني كروس تسديدة قوية اصطدمت بدفاع الخصم ومرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 23.

وتألق الحارس مينيوليه لاعب كلوب بروج، في التصدي لرأسية خطيرة من رافائيل فاران مدافع ريال مدريد في الدقيقة 27.

وكاد تاو مهاجم كلوب بروج، أن يُضاعف النتيجة في الدقيقة 33، حيث انطلق وسدد بقوة لكن الحارس كورتوا تصدى له.

ونجح دينيس مهاجم بروج في مُضاعفة النتيجة لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 39، مستغلا خطأ فادح من لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد.

وفشلت محاولات ريال مدريد في العودة في النتيجة حتى نهاية الشوط الأول، حيث كانت أخطرها تسديدة من توني كروس في الدقيقة 44، التي مرت بجانب القائم.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الدفع بالحارس ألفونس

أريولا بدلا من تيبو كورتوا، ومارسيلو بدلا من ناتشو، وأخيرًا فينيسيوس جونيور بدلا من فاسكيز.

وتألق الحارس البديل أريولا في التصدي لانفراد من دينيس مهاجم كلوب بروج في الدقيقة 54.

ونجح القائد سيرجيو راموس، في تسجيل هدف تقليص الفارق لريال مدريد في الدقيقة 55، بتسديدة رأسية من صناعة الفرنسي كريم بنزيما.

وحاول إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد، التسديد على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 64، لكن تسديدته مرت بجانب القائم.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء، في وجه فورمر لاعب وقائد كلوب بروج، بسبب تدخله العنيف على فينيسيوس في الدقيقة 84، حيث تلقى بطاقتين صفراوين.

واقتنص البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد هدف التعادل لريال مدريد، من ضربة رأس بصناعة الألماني توني كروس في الدقيقة 85.

واستمرت محاولات ريال مدريد لتسجيل هدف الانتصار، عبر تسديدة من بنزيما ورأسية من فاران لكن دون أي فاعلية على مرمى مينيوليه رغم الخطورة التي استمرت حتى الثواني الأخيرة من المباراة، لتنتهي بالتعادل.