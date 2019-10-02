إدارة ترامب تشن هجوما مضادا على الديمقراطيين الساعين لعزله

شنت إدارة الرئيس الأمريكي هجوما عنيفا على التحقيق الرامي لعزل ترامب متهمة الديمقراطيين بممارسة الترهيب بعد إعلانهم عزمهم مساءلة 5 مسؤولين بالخارجية في سياق “فضيحة ترامب-زيلينسكي”.
وقال بومبيو إن المسؤولين الخمسة لن يستجيبوا لطلب المثول أما اللجان الأسبوع المقبل، مهددا باللجوء إلى القضاء.
كذلك شكك بومبيو في أن تكون صلاحيات اللجان تتيح لها الطلب من الدبلوماسيين تسليمها الوثائق الرسمية حول أوكرانيا.
وأشار إلى أن استدعاء هؤلاء الدبلوماسيين “لا يمكن أن يفهم إلا على أنه محاولة ترهيب وإساءة إلى مهنيين متميزين في وزارة الخارجية”.
وتابع قائلا “لن أكون متسامحا مع تكتيكات كهذه، وسأستخدم كل ما لدي من وسائل لمنع وفضح كل محاولة لترهيب المهنيين المتفانين الذين أفتخر بقيادتهم”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن بومبيو كان بين الحاضرين لدى إجراء الرئيس دونالد ترامب الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليو الماضي، الذي دفع النواب الديمقراطيين في الكونغرس إلى بدء التحقيق لإبعاده عن السلطة.
المصدر: أ ف ب
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