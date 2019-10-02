ريفر بليت يسقط بوكا جونيورز في سوبر كلاسيكو مثير

حقق ريفر بليت انتصارا ثمينًا على غريمه وضيفه بوكا جونيورز بهدفين دون رد، على ملعب “مونيمونتال” فجر اليوم، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.

وسجل هدفي ريفر بليت في المباراة رفائيل بوري (من ركلة جزاء)، وإيجناسيو فيرنانديز في الدقيقتين 8 و70 على الترتيب.

وبهذا الانتصار اقترب حامل اللقب من بلوغ المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب، التي ستقام في ملعب “لابوموبونيرا” صباح يوم 23 أكتوبر الجاري.

وأنهى بوكا جونيورز المباراة بعشرة لاعبين، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نيكولاس كابالدو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد تدخله العنيف ضد إنزو بيريز، لاعب ريفر بليت.

أشعل ريفر بليت المُباراة مُبكرًا، بهجوم عبر اللاعب رافائيل سانتوس بوري، والذي سقط في منطقة الجزاء،

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لفريق المليونيرات.

وانبرى الكولومبي بوري بالفعل لتنفيذ ركلة الجزاء، وسجلها بنجاح في الدقيقة 8، ومنح فريقه التقدم.

أول تهديد من الضيوف، جاء بتسديدة عبر الجناح الأيسر إيمانويل رينوسو، لكنها مرت أعلى مرمى ريفر بليت في الدقيقة 13.

وتألق الحارس أرماني لاعب ريفر بليت في التصدي لتسديدة صاروخية من أليكس لاعب البوكا، في محاولة لتعديل النتيجة في الدقيقة 17.

وكاد بوري يُضاعف النتيجة لريفر بليت في القيقة 41، حيث استقبل عرضية من الجانب الأيمن وسدد الكرة بقوة لكن الحارس أندرادا تصدى له ببراعة وحولها إلى ركنية.

وأهدر كابالدو لاعب بوكا جونيورز انفرادا صريحا بحارس مرمى ريفر بليت أرماني في الدقيقة 43، حيث

استلم تمريرة من زميله أبيلا في منطقة الجزاء، لكنه سدد بقوة أعلى المرمى، وأضاع فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه.

واستمرت محاولات ريفر بليت من أجل مُضاعفة النتيجة، حيث حصل الفريق على ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 45 عبر اللاعب دي لا كروز الذي سدد الكرة بقوة ومرت أعلى المرمى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف نظيف، والذي شهد عنف وروح قتالية عالية بين لاعبي كلا الفريقين، وشهد 4 بطاقات صفراء من الحكم البرازيلي.

ومع بداية الشوط الثاني قرر جوستافو ألفارو المدير الفني لبوكا جونيورز الدفع بالمهاجم المُخضرم كارلوس تيفيز بدلا من فرانكو سولدانو، لتنشيط الخط الهجومي، ثم سالفيو بدلا من رينوسو، وأخيرًا زاراتي بدلا من أليستر.

ومنع القائم الأيمن لحارس بوكا جونيورز أندرادا، جونزالو مونتيل لاعب ريفر بليت من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية من الطرف الأيمن في الدقيقة 56.

وعاند الحظ ريفر بليت لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60، حيث مرر دي لا كروز كرة في منطقة الجزاء، حاول ليساندرو لوبيز تسجيلها لكنها اصطدمت في مدافع البوكا وحارس المرمى لتخرج إلى الركنية.

وقرر مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت الدفع بإيجناسيو سوكو بدلا من صاحب هدف التقدم بوري.

ونجح إيجناسيو فيرنانديز لاعب خط وسط ريفر بليت في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء من زميله ماتياس سواريز، سددها على يسار الحارس أندرادا.

وتألق الحارس أندرادا في التصدي لتسديدة خادعة من ماتياس سواريز لاعب ريفر بليت، في محاولة لتسجيل الهدف الثالث، وحول الكرة إلى ركنية في الدقيقة 74.

وجاءت أخطر فرص بوكا جونيورز في الدقيقة 76، بتسديدة من نيكولاس كابالدو التي تصدى لها ببراعة الحارس فرانكو أرماني وحولها إلى ركنية.

وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة، كان ريفر بليت هو صاحب الفرص الأخطر، لكنه فشل في تسجيل الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة.