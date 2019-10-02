اعلنت السلطات الامنية في محافظة (ذي قار) جنوبي العراق اليوم الاربعاء عن فرض حظر التجول في مدينة الناصرية كبرى مدن المحافظة بعد تزايد عدد ضحايا المظاهرات فيها.

وقال مصدر في فرع استخبارات (ذي قار) رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان حظر التجوال فرض من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش ) وحتى صباح يوم غد الخميس.

واوضح ان الحظر فرض بعد ازدياد حدة الاحتجاجات في المدينة وارتفاع الضحايا فيها الى ثلاثة قتلى و 41 جريحا بينهم عناصر من الشرطة المحلية.

وقال ان قيادة عمليات الرافدين المسؤولة عن الامن في المحافظة اضطرت لانزال قوات من جهاز مكافحة الارهاب لفرض الامن في الشوارع بعد ان اخفقت قوات الشرطة في السيطرة على الوضع.

وكان المصدر نفسه قد اعلن في وقت سابق اليوم عن قيام المتظاهرين باحراق عدد من المباني الحكومية في الناصرية بينها مقر الحكومة المحلية هناك.

وشهدت الناصرية ومدن عراقية اخرى مظاهرات حاشدة مطالبة بتامين الخدمات ومحاربة الفساد.