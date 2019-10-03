اكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس متابعتها منذ اللحظة الاولى “وعن كثب” قضية المواطنين الممنوعين من السفر في قبرص على خلفية مشاجرة موضحة ان المسكن الذي وفرته لهم جاء “وفق رغبتهم واختيارهم”.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد في تصريح انه بناء على توجيهات الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية “تم توفير السكن للمواطنين الكويتيين واسرهم وفق رغبتهم واختيارهم وكذلك تخصيص مكتب محاماة لمتابعة القضية منذ البداية”.

وبشأن مقطع الفيديو المتداول حول عدم توفير سكن للمواطنين قال الحمد انه طبقا لإفادة السفارة في قبرص واحد افراد عائلة الممنوعين من السفر والمتواجدة في قبرص فإن “هذا التسجيل تم خلال فترة الانتقال من سكن إلى آخر لعدم وجود شاغر في الفندق الذي يقيميون فيه” لافتا الى ان “هذه العملية لم تستغرق اكثر من ساعتين”.

واختتم الحمد تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الخارجية لن تألو جهدا في متابعة قضايا وشؤون المواطنين الكويتيين وتقديم المساعدة والرعاية اللازمتين.