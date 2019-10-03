اكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية اليوم الخميس “سلامة مياه الشرب في محطة العديلية” مبينة ان ما يتم تداوله عن رصد تلوث مستمر في تلك المحطة “عار عن الصحة”.

واوضحت ان ما ذكرته احدى الصحف الالكترونية استنادا الى موقع البوابة البيئية الرسمية (بيئتنا) بشأن نتائج التلوث يعود الى عام 1984 إذ ارتفع آنذاك معدل جودة المياه بنسبة 002ر0 ملغرام للتر ما ادى الى تغير جودة المياه.

وافادت بأن جودة المياه منذ ذلك الحين مطابقة للمعايير الدولية مشيرة الى المكانة المتقدمة التي تشغلها الكويت في هذا الصدد بحسب احصائيات (2017-2018).