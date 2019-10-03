اعلنت الهيئة العامة للطرق وللنقل البري الكويتية اليوم الخميس عن حدوث هبوط في جزء من طريق الدائري السادس امام (استاد جابر الاحمد) الرياضي مشيرة الى ان العمل جار على اصلاح الطريق.

واوضحت الهيئة في بيان صحفي انه خلال قيام مقاول الصيانة بتمديد خط لصرف الامطار تحت الطريق حدث هبوط في جزء من الطريق.

واضافت ان العمل جار على اعادة افتتاح الطريق للحركة المرورية بالسرعة الممكنة بالتعاون مع وزارة الداخلية لافتة في الوقت ذاته الى ان حادث الهبوط لا علاقة له بعمليات فرش الاسفلت واصلاح الطرق.