الولايات المتحدة: 18 وفاة و1080 إصابة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم الخميس أن عدد الوفيات الناجمة عن مشكلات صحية في الرئة مرتبطة باستعمال السجائر الإلكترونية في عموم البلاد وصل إلى 18 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1080 حالة.

وأكدت المراكز الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان أنها تجري تحقيقا في أسباب انتشار هذا المرض بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجهات صحية أخرى على المستوى المحلي.

وأوضحت أن الوفيات سجلت في 15 ولاية بينما سجلت الإصابات في 48 من أصل 50 ولاية في البلاد إضافة إلى إحدى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأمريكية.

ويشكل الرجال ما يزيد على ثلثي المصابين وتقل أعمار نسبة 80 بالمئة من مجموع المصابين عن 35 عاما.

ونصحت المراكز الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتوقف عن استعمال السجائر الإلكترونية وحثت من سبق لهم استعمالها على إجراء فحوصات طبية في حال لاحظوا ظهور أعراض مرضية.

وشددت على ضرورة أن تتجنب النساء الحوامل استعمال السيجارة الإلكترونية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي أن إدارته تبحث في موضوع السجائر الإلكترونية وأنها شكلت لجنة لهذا الشأن ستصدر توصيات “بالغة الأهمية”.