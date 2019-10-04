“الخارجية” الكويتية تدعو المواطنين للتريث وعدم السفر حاليا الى العراق

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية مساء اليوم الخميس المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى جمهورية العراق الشقيق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية.

واهاب المصدر بالمواطنين المتواجدين حاليا هناك إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة والى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن اماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

وذكر انه في حال الحاجة الى اي مساعدة الاتصال على سفارة الكويت في بغداد او القنصلية العامة في البصرة على الرقم التالي (9647828444666 +).