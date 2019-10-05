تجدد التظاهرات وسط بغداد.. ومقتل 8 في اشتباكات مع الأمن

أكدت الشرطة ومصادر طبية، السبت، أن 8 أشخاص قتلوا في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية، بغداد.

وفي تطور آخر، أحرق متظاهرون مقار حزبية في الناصرية، جنوب العراق.

وتجددت التظاهرات وسط العاصمة العراقية، بعد ظهر السبت، حيث سمع إطلاق للرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، الذين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدي إلى ساحة التحرير، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

إلى ذلك أوضح مراسل “العربية” أن عدداً من المحتجين تظاهروا قرب مول النخيل في بغداد، وبداية شارع فلسطين، فيما أقدمت القوات الأمنية العراقية على إطلاق الغاز المسيل لتفريقهم، مقدراً العدد بحوالي الـ 500 شخص.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في وقت سابق السبت مقتل متظاهر بالرصاص الحي، وارتفع عدد الضحايا تباعاً في أوقات لاحقة.