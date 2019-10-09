الكويت‬⁩: العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سوريا تهدد استقرار المنطقة

اكدت الكويت اليوم الاربعاء ان العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للامن والاستقرار في المنطقة داعية الى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية ان “العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للامن والاستقرار في المنطقة وتصعيدا من شأنه ان يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى اليه المجتمع الدولي والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي الى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري”.

ودعا المصدر كافة الاطراف الى “الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الاوضاع الى ما يضاعف المعاناة الانسانية لابناء الشعب السوري الشقيق وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا وسلامتها ووحدة اراضيها”. (النهاية) م ص ع