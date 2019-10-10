وزير الخارجية الكويتي ينقل لنظيره الأردني استهجان الكويت لإساءات الجماهير الأردنية

أجرى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي نقل إليه خلاله استياء واستهجان الكويت لما صدر عن الجماهير الأردنية من إساءات للكويت من خلال الهتافات التي تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة بل وتشويها لمقاصدها وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين الكويتي والأردني مساء اليوم الخميس في عمان.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن الوزير الصفدي عبر من جانبه عن أسفه واستيائه من هذه التصرفات التي لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية وما يكنه الشعب الأردني من تقدير لأشقائه في الكويت مؤكدا أن بلاده لن تقبل بمثل هذه الإساءات وستباشر اتخاذ إجراءاتها لمعرفة من يقف خلفها ومحاسبته.