الامن العام الاردني: إلقاء القبض على شخصين من مجموعة اساءت للكويت

اعلن الامن العام الاردني اليوم الجمعة إلقاءه القبض على شخصين من الاشخاص الذين قاموا باطلاق عبارات مسيئة اثناء مباراة المنتخبين الكويتي والاردني امس الخميس.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في تصريح صحفي ان الاجهزة المعنية باشرت التحقيق مع هذين الشخصين تمهيدا لضبط باقي الاشخاص واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم جميعا.

وشهدت مباراة الكويت والأردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي بحضور نحو 11 ألف مشجع هتافات “مسيئة وغير مسؤولة” ضد الكويت سرعان ما تداركتها الأوساط الرسمية والشعبية الأردنية بالاستنكار والاستهجان والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.

وكان الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نقل اليه استياء واستهجان الكويت لما صدر من الجماهير الاردنية من اساءات للكويت من خلال هتافات تشوه المقاصد الرياضية ولا تمت إليها بأي صلة.