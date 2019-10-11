تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم في مقر اقامة سموه بمدينة نيويورك اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه رعاه الله متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها الشقيق كل التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

هذا وقد شكر سموه رعاه الله أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على ما عبر عنه من طيب المشاعر معربا سموه عن اعتزازه وتقديره لهذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق اواصر العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية وللشعب الاردني الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.