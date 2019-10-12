اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب استقالة وزير الامن الداخلي بالوكالة كيفن ماكالينان.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس الجمعة “قام كيفن ماكالينان بعمل رائع كوزير للامن الداخلي بالوكالة.. لقد عملنا بشكل جيد” مضيفا ان ماكالينان يريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

واشار ترامب الى انه سيعلن اسم وزير الامن الداخلي بالوكالة الجديد الاسبوع المقبل مضيفا “هناك العديد من المرشحين الرائعين”.