قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية انه تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وبين المصدر في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم السبت ان ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وانطلاقا من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الاقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتدادا تاريخيا للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) اعلنت امس الجمعة نشر ثلاثة الاف جندي امريكي في السعودية لضمان وتعزيز الدفاع عن المملكة.