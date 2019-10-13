التونسيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسهم في جولة الإعادة

فتحت مراكز الاقتراع في تونس اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، وذلك لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ويتنافس في هذه الجولة الحاسمة المرشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، اللذان تصدرا الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت منتصف سبتمبر الماضي.

وفتح أكثر من 4500 مركز اقتراع الأبواب عند الساعة الثامنة صباحا (السابعة بتوقيت جرينيتش)، على أن ينتهي التصويت عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.