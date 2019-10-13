اعلنت تركيا اليوم الأحد سيطرة قواتها على الجزء الغربي من مدينة (تل أبيض) السورية في إطار العملية العسكرية التي تنفذها بمنطقة شرق نهر الفرات في سوريا.

وقالت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء أن القوات المشاركة في عملية (نبع السلام) تواصل تقدمها لفرض سيطرتها على أماكن جديدة بالمنطقة.

وسيطرت القوات المشاركة في عملية (نبع السلام) على مركز مدينة وبلدة واحدة و56 قرية منذ أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء الماضي انطلاقها ضد منظمة حزب العمال الكردستاني وذراعه بسوريا وحدات الحماية الشعبية وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا في تحرك قوبل بإدانات دولية وعربية واسعة.