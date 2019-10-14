طوكيو – 14 – 10 (كونا) — أعلنت السلطات اليابانية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هاغيبيس) الذي ضرب محافظات عدة بينها العاصمة طوكيو إلى 40 قتيلا وأكثر من 190 مصابا اضافة الى فقدان 16 آخرين.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان من هطول مزيد من الامطار بعد ظهر اليوم في المناطق المنكوبة داعية المقيمين لأن يكونوا حذرين وفي حالة تأهب تحسبا لأي انهيارات طينية محتملة.

وأضافت الوكالة أن (هاغيبيس) الذي وصل إلى جنوب طوكيو أمس الأول وانتقل شمالا يعتبر أسوأ إعصار يضرب اليابان منذ 60 عاما.

وأوضحت أن (هاغيبيس) تسبب في هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أنحاء واسعة من اليابان.

من جانبها قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في بيان إن 21 نهرا غمرت بالمياه نتيجة الإعصار.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اجتماع فرقة العمل المعنية بالكوارث بطوكيو بتقديم الدعم الكامل من حكومته للمقيمين في المناطق المتضررة.

وقال آبي إن الحكومة ستنشئ فريقا مشتركا بين الوكالات للمساعدة في تحسين الملاجئ ودعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في إيجاد اماكن للعيش فيها وسنبذل قصارى جهدنا لاستعادة إمدادات الكهرباء والمياه بسرعة. (النهاية) م ك / ع ع ح