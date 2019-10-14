انطلقت في مدينة ماكاو الصينية اليوم الاثنين فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة بمشاركة كويتية لبحث فرص تنمية العلاقات التجارية مع الصين لاسيما في مجال صناعة السياحة العالمية.

وقال سفير الكويت لدى الصين سميح حيات ان المشرف العام على دار الاثار الإسلامية الكويتية الشيخة حصة صباح السالم الصباح ستشارك في نسخة العام الحالي من المؤتمر.

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن تلك المشاركة تأتي في سياق ترسيخ ودعم علاقات الكويت الاستراتيجية القائمة مع الصين في مختلف المجالات لاسيما الثقافية والاقتصادية منها.

وأضاف ان اختيار الشيخة حصة الصباح كضيف شرف المنتدى يحمل “دلالة رمزية” على قوة العلاقات التي تجمع الكويت بالصين مؤكدا ان تميز تلك العلاقات وما تشكله من نموذج ناجح للشراكات الثنائية بين الدول “لم يأت من فراغ وإنما من اقتناع مشترك بأهمية هذه العلاقات وضرورة تطويرها ودفعها إلى الأمام باستمرار”.

ووصف العلاقات الكويتية – الصينية بأنها “متينة وقوية” مشيرا إلى وجود حرص مشترك من جانب قيادتي البلدين على تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصالح شعبيهما في كافة المجالات والصعد.

وشدد السفير حيات على حرص الكويت على دعم كل ما من شأنه تشجيع الاقتصاد السياحي العالمي من اجل التنمية المستدامة لصناعة السياحة العالمية مشيرا الى أهمية المنتدى المنعقد حاليا في ماكاو وما سيخرج عنه من نتائج.

ومن جانبه قال قنصل الكويت لدى هونغ كونغ وماكاو صلاح السيف في تصريح مماثل ل(كونا) ان الشيخة حصة الصباح ستشارك في اعمال المنتدى الذي يعقد حتى 15 اكتوبر الجاري بصفتها متحدثا رسميا في الحلقة النقاشية الرئيسية بالمنتدى والتي تقام بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وأضاف ان مشاركة الشيخة حصة الصباح في هذه الفعالية تأتي لما لها من دور وجهود كبيرة في مجال الاثار خاصة الاسلامية منها واتاحتها للجمهور في العالم اجمع للاستمتاع بها كإرث انساني عالمي.

وأوضح ان الشيخة حصة الصباح ستلقي كلمة خلال فعاليات المنتدى تتناول فيها (دبلوماسية الثقافة) باعتبار المنتدى منصة دولية لتعزيز التبادل والمناقشات من اجل التنمية المستدامة لصناعة السياحة عالميا.

واكد السيف أهمية هذا المنتدى وما سيسفر عنه من نتائج وقرارات من شأنها ان تدعم وتعزز العلاقات التجارية مع الصين لاسيما في مجال صناعة السياحة العالمية.

يذكر ان المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة يعقد سنويا في إقليم ماكاو الإداري الخاص بالصين وبدعم من حكومته.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا رسميا لهذا المنتدى الذي يهدف إلى تشجيع الاقتصاد السياحي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالسياحة الثقافية.

ويرافق الشيخة حصة الصباح في هذا المنتدى كل من سفير الكويت لدى الصين سميح حيات وقنصل الكويت في هونغ كونغ وماكاو صلاح السيف.