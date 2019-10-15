سمو أمير البلاد يصل الى ارض الوطن غدا قادما من الولايات المتحدة

بحفظ الله ورعايته يصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى ارض الوطن يوم غد الاربعاء 17 صفر 1441 هجرية الموافق 16 اكتوبر 2019 ميلادية قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلين إلى الباري عز وجل بأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.