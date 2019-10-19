اكدت سفارة الكويت لدى لبنان اليوم السبت تأمين نقل الكويتيين جوا من لبنان حرصا على سلامتهم.

وقال عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تلقى منذ اندلاع التظاهرات في لبنان توجيهات مباشرة من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ومن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله تتضمن حرص القيادة الكويتية على بذل كل جهد لتأمين سلامة الكويتيين الموجودين في لبنان والعمل على نقلهم الى الكويت بأسرع وقت ممكن.

وأضاف انه تم على الفور تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة في مبنى السفارة وفي مطار رفيق الحريري الدولي اذ قامت بالتواصل مع المواطنين الكويتيين والتنسيق معهم ومع القيادة في الكويت لتأمين طائرات لنقلهم الى الكويت.

ولفت الى حرص السفارة على تأمين أنسب الاوقات وأكثر الطرق أمنا لنقل المواطنين الى المطار بأمن وسلام نظرا الى اقفال الطرق من قبل المتظاهرين وخطورتها ما تطلب التنسيق الامني مع السلطات اللبنانية.

وقال انه “بعد ان تم تحديد نقطة الالتقاء في السفارة قمنا بنقلهم الى المطار بمرافقة عسكرية وامنية لبنانية”.

واضاف انه تم نقل المواطنين عبر طائرات إضافية قامت الخطوط الجوية الكويتية بتسييرها الى لبنان.

وتوجه القناعي بالشكر للقيادة والسلطات اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية لتسهيل كل ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة الكويتيين.

وكانت السفارة الكويتية اصدرت منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في لبنان بيانين دعت في الاول منهما الكويتيين الموجودين في لبنان الى أخذ الحيطة والابتعاد عن مناطق التظاهرات فيما دعت في الثاني الراغبين بالقدوم الى لبنان الى التريث بسبب الاوضاع القائمة.