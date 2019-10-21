يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين جلسة يتوقع على نطاق واسع أن تشهد إقرار اصلاحات اقتصادية وسط استمرار للمظاهرات الحاشدة قرب مكان انعقاد الجلسة في القصر الجمهوري.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ان رئيس الوزراء سعد الحريري وصل الى القصر الجمهوري في بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء وعقد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وذكرت الوكالة ان القوى الامنية قامت بقطع مداخل القصر الجمهوري والطرقات المؤدية له من المناطق المجاورة مقطوعة بالكامل واتخذت اجراءات امنية مشددة. وواصل المتظاهرون تحركاتهم لليوم الخامس على التوالي في عدد كبير من المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة ما دفع الحكومة الخميس الماضي إلى الموافقة على فرض رسم على المكالمات عبر (واتساب) وتطبيقات أخرى مماثلة في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد لعام 2020.

وعلى خلفية هذه التحركات يشهد لبنان حركات احتجاج وتظاهرات في مختلف انحاء البلاد احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية حيث يطالبها المحتجون بالاستقالة.