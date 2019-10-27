حمد الله يقود النصر لفوز مثير في ديربي الرياض

تمكن نادي النصر من الفوز على الهلال بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب محيط الرعب، في الجولة الثامنة لدوري كاس الامير محمد بن سلمان، اهداف المباراة للنصر: حمدالله هدفين في الدقائق (54-71)، الهلال ادواردو (31)، وبهذا الفوز يواصل الهلال الصدارة بالرغم من تجمد رصيده الى 19 نقطة، فيما وصل النصر الى النقطة رقم 14.

وبدأت المباراة بسيطرة هلالية على الكرة، دون اي خطورة وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وكانت اولى فرص المباراة للفريق الهلالي، عن طريق سالم الدوسري، في الدقيقة 9 من تسديدة بعيدة المدى.

النصر بدأ في الهجوم، وكانت فرصته الاولى عن طريق نورالدين مرابط في الدقيقة17، بعد مراوغته للبريك في الجهة اليمنى ولكنه يدد الكرة في يد المعيوف.

ثم عاد نفس اللاعب وسدد كرة في الطرف الايمن في الدقيقة 22 ولكن المعيوف تصدى لها من جديد.

عاد الهلال للتقدم، وسنحت فرصة خطيرة لادواردو في الدقيقة 28 بعد عرضية كاريلو لجوميز الذي هيئها بدوره لادواردو ولكنه لم يضع الكرة بالطريقة الصحيحة.

في الدقيقة 31 سجل ادواردو هدف الهلال الاول، بعد تمريرة جوميز الذي راوغ الدفاع، ومررها لادواردو الذي اسكن الكرة في يسار حارس النصر جونز.

سيطر الهلال على المباراة بعد الهدف، وكاد سالم الدوسري ان يسجل الهدف في الدقيقة 38، بعد مراوغة دفاع النصر، ولكن مايكون استطاع اللحاق بالكرة.

وبعدها سيطرت العشوائية على المباراة وانتهى على اثرها الشوط الاول هلاليا 1-0.

الشوط الثاني بدأ النصر ضاغطاً، وبدأت الخطورة في الدقيقة 48، عن طريق حمدالله بعد انفراده بدفاع الهلال، ولكن كويلار تمكن من استخلاص الكرة قبل وصول اللاعب لمنطقة الجزاء.

بعدها سجل النصر هدف التعادل عن طريق حمدالله في الدقيقة 54 ، من كرة ركنية بعد لعب مرابط للكرة سريعاً للغنام الذي عرضها لرأس حمدالله الذي اسكتها الشباك.

بعدها سنحت فرصة خطيرة للنصر في الدقيقة 57، من حمدالله بعد عرضية مرابط، ولكن المعيوف تصدى لها.

الهلال عاد للهجوم في الدقيقة 65، وكاد سالم الدوسري ان يسجل الهدف الثاني بعد صناعة جيوفينكو ولكته يدد الكرة بعيداً.

النصر سجل الهدف الثاني، بعد خطأ البريك في التمرير، ليقطعها يحى الشهري ويمررها لجوليانو الذي لعبها لحمدالله وسجل على اثرها الهدف الثاني في الدقيقة 71.

بعدها هدأ الرتم وسيطر النصر على اللقاء، وكانت الفرصة الاخطر لسالم الدوسري بعد انفراده بحارس النصر براد جونز في الدقيقة 81، ولكنه وضع الكرة بطريقة سهله في يد الحارس، بعدها اعلن الحكم صافرته معلناً فوز النصر 2-1.