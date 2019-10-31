أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن واردات اليابان من النفط الخام الكويتي ارتفعت في سبتمبر الماضي لتسجل أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية والطاقة في تقرير أولي أن واردات النفط من الكويت بلغت في سبتمبر 79ر8 مليون برميل أي ما يعادل 293 ألف برميل يوميا لترتفع لأول مرة خلال شهرين.

وقالت البيانات إن الكويت احتلت بذلك المرتبة الثالثة في قائمة مزودي اليابان بالنفط خلال الشهر الماضي بعدما شكلت الشحنات منها 6ر10 بالمئة من إجمالي واردات الدولة الآسيوية من النفط الخام.

وأكدت البيانات أن اجمالي واردات النفط من الكويت هو الأعلى منذ أبريل الماضي عندما سجلت الشحنات منها 330 ألف برميل يوميا.

وبشأن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام قالت البيانات انها تراجعت بنسبة 3ر5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 76ر2 مليون برميل يوميا في هبوط للشهر الثاني على التوالي.

وأضافت أن شحنات النفط من الشرق الأوسط شكلت 3ر91 بالمئة من إجمالي بزيادة بلغت 2ر5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعادت السعودية إلى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط رغم تقلص الواردات منها بنسبة 7ر3 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 987 ألف برميل يوميا.

وتراجعت الإمارات إلى المرتبة الثانية بواردات بلغت 826 الف برميل يوميا رغم زيادة الشحنات بنسبة 3ر18 بالمئة.

كما تراجعت قطر إلى المرتبة الرابعة بواردات بلغت 291 ألف برميل يوميا فيما حافظت روسيا على المرتبة الخامسة بواردات بلغت 194 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان الفقيرة بالموارد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وتعتمد على وارداتها من النفط والغاز والفحم.