قال رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم ان (الكويتية) ستتسلم طائرة من طراز (ايه 320 نيو) في شهر ديسمبر المقبل وثلاث طائرات في عام 2020 وذلك حسب جداول استلام الطائرات المتفق عليها من شركة (ايرباص).

واضاف الجاسم في بيان صحفي اليوم السبت بمناسبة وصول طائرة (الجهراء) التي استلمتها الشركة امس الجمعة وهي الثانية ضمن 15 طائرة من نفس النوع ان (الكويتية) منفتحة على امكانية التوسع في اعداد الركاب وخدمات الشحن والوجهات التي يفضلها المسافرون.

وذكر ان استلام الطائرة الجديدة (الجهراء) يأتي ضمن صفقة 28 طائرة تم شراؤها من مصنع ايرباص عام 2014 لافتا في الوقت ذاته الى ان (الكويتية) ستتسلم طائرات اخرى من طراز ايرباص (ايه 330) بالتتابع حتى عام 2026.

وبين ان الطائرات الجديدة تتضمن احدث الطرازات ذات الكفاءة العالية في اقتصاديات التشغيل لافتا الى انها صممت للتشغيل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى وتتميز بتخفيض استهلاك الوقود كما أنها تتسع لنقل 134 راكبا موزعين على درجتي رجال الأعمال والسياحية.

واشار الى ان الطائرة لديها الامكانية لنقل الشحن بما يقارب 5ر9 طن موضحا ان الطائرة توفر من استهلاك الوقود بنسبة 20 في المئة كما تقل تكاليف صيانة هيكلها بنسبة 5 في المئة اضافة الى انخفاض تكاليفها التشغيلية بنسبة 14 في المئة.

يذكر ان الخطوط الجوية الكويتية تأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت اولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 50 وجهة حول العالم.