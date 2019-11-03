استمرت المظاهرات الاحتجاجية اليوم الاحد في ساحات لبنان العامة وخصوصا في ساحتي (الشهداء) و(رياض الصلح) وسط بيروت فيما عرف ب”أحد الوحدة” من أجل الضغط لتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج أحزاب السلطة.

وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين من مختلف المناطق اللبنانية إلى وسط بيروت ليشاركوا ب (يوم الضغط) حيث الاعتصام المركزي.

وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية ان مدينة (صيدا) جنوب لبنان شهدت اعتصاما كبيرا في ساحة (إيليا) ورفع المتظاهرون الاعلام اللبنانية ولافتات تضمنت ردودا على مهرجان (يوم الوفاء والدعم) للرئيس اللبناني ميشال عون على طريق القصر الجمهوري وسط انتشار كثيف لوحدات من الجيش.

واضافت الوكالة أن “حراك كفررمان” في جنوب لبنان نظم مسيرة احتجاجية سارت على اوتوستراد (كفررمان) وانضم اليها “حراك النبطية” قبل ان تتوجه نحو مصرف لبنان وسط مواكبة الجيش وقوى الامن الداخلي.

وذكرت الوكالة ان حشدا كبيرا من ابناء مدينة (طرابلس) ومناطق شمال لبنان تجمعوا في (ساحة النور) ورددوا هتافات ضد المسؤولين ودعوا الى محاسبة “الفاسدين” واستعادة “الاموال المنهوبة”.

واشارت الى ان مدينة (زحلة) في (البقاع) شهدت مظاهرة احتجاحية ضمت اهالي المدينة وعددا من الوافدين من القرى والبلدات المجاورة كما واصل “حراك أبناء بعلبك” اعتصامه الاحتجاجي في ساحة (الشاعر خليل مطران) مقابل قلعة (بعلبك) الأثرية.

يذكر ان المظاهرات الاحتجاجية في لبنان مستمرة منذ 17 اكتوبر الماضي للمطالبة بحكومة اختصاصيين بعدما قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي سيقوم باستشارات ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة.