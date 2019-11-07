تجمع “الإرادة” وعشاق الكويت ضد الفساد والمفسدين

تحت شعار “بس مصخت”، تجمع آلاف المواطنين والمواطنات في ساحة الإرادة مساء أمس، مطالبين برحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل مواجهة الفساد ومحاربة رموزه.

وانتقدت حشود المواطنين بشدة أداء أعضاء مجلس الأمة ومواقفهم في عدم تلبية متطلبات الشعب، وعلى رأسها مكافحة الفساد في الدولة.

وشارك في التجمع بالإضافة الى المواطنين نخبة من السياسيين والاكاديميين والمثقفين من أبرزهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون..