الكويت.. تجنيس وإعادة الجنسية لـ 54 شخصاً

صدر مرسوم أميري وقرار وزاري بشأن منح الجنسية وإعادتها لـ54 شخصاً. وجاء في المرسوم والقرار اللذين حصلت القبس على نسخة منهما، النص على تجنيس 49 شخصاً واعادة الجنسية لـ5 اشخاص. وفي ما يلي أسماء منحت الجنسية بناء على المادة السابعة مكرر من قانون 15 لسنة 1959: تمنح الجنسية الكويتية الى كل من: 1 – عبد الرحمن محمد عواد المطيري 2 – عبد الكريم محمد عواد المطيري 3 – علي نبيل علي العوضي 4 – عمر نبيل علي العوضي 5 – دانة علي محمد اكبر محمد 6 – جمانة علي محمد اكبر محمد 7 – عبد الله فرحان هندي العنزي 8 – انفال فرحان هندي العنزي 9 – الهنوف فرحان هندي العنزي 10 – اسماء فرحان هندي العنزي 11 – نوف فرحان هندي العنزي 12 – احمد فرحان هندي العنزي 13 – روان ضيدان دخيل المطيري 14 – فيصل ضيدان دخيل المطيري 15 – دخيل ضيدان دخيل المطيري 16 – خالد ضيدان دخيل المطيري 17 – هاجر مسعد دخيل ضيدان 18 – عائشة مسعد دخيل ضيدان 19 – خزنة مسعد دخيل ضيدان 20 – ريم مسعد دخيل الجبلي 21 – ود مسعد دخيل ضيدان 22 – محمد عبد الله عواد المطيري 23 – عنود عبد الله عواد المطيري 24 – مشعل عبد الله عواد المطيري 25 – عهود عبد الله عواد المطيري 26 – محمد نايف غاطي المطيري 27 – معالي نايف غاطي المطيري 28 – عالية نايف غاطي المطيري 29 – مشعل نايف غاطي المطيري 30 – فهد نايف غاطي المطيري 31 – مشاري نايف غاطي المطيري 32 – غاطي نايف غاطي المطيري 33 – مزيد نايف غاطي المطيري 34 – في سعد دخيل ضيدان 35 – دخيل سعد دخيل ضيدان 36 – عبير قاسم محمد فايز 37 – علي قاسم محمد فايز 38 – غدير قاسم محمد فايز 39 – وائل محمد جمال الافغاني 40 – هاني محمد جمال الافغاني 41 – خلف سعود خلف المطيري 42 – ديمه سعود خلف المطيري 43 – احمد محمد السيد قطب 44 – رنا محمد السيف قطب 45 – نورة محمد خلف الدوسري 46 – عيادة مرزوق سعد الشمري 47 – يوسف رياض طرزي 48 – دانا رياض بوري طرزي 49 – رونا رياض بوري طرزي

المصدر : القبس