ذكرت مصادر صحفية وشهود عيان اليوم السبت ان ستة اشخاص قتلوا واصيب عشرات جراء صدامات وقعت مساء امس الجمعة بين المحتجين والقوات الامنية في مدينتي بغداد والبصرة في استمرار لمشهد العنف المرافق للاحتجاجات العراقية التي دخلت اليوم يومها السادس عشر.

وذكر شهود عيان وناشطون في بغداد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ثلاثة قتلى وعددا من المصابين سقطوا في بغداد اثر اشتباكات وقعت مساء امس في شارعي المتنبي والرشيد بالقرب من جسر الشهداء.

ولفتوا الى ان قوات الشرطة تمكنت من دفع المحتجين بعيدا عن الجسر لتبقيه مفتوحا وليقتصر القطع على جسور الجمهورية والسنك والاحرار.

اما في البصرة فذكر راديو المربد ان ثلاثة قتلى سقطوا واصيب عشرات اخرون اثر المصادمات التي وقعت بين القوات الامنية والمحتجين بالقرب من مبنى الحكومة المحلية.

وكشف عن تمكن الشرطة من احباط محاولة لاقتحام مبنى للاستخبارات العراقية من المحتجين والذي يقع على مقربة من مبنى الحكومة المحلية.

من جانبها ترفض المصادر الامنية والصحية الافصاح عن حصيلة الضحايا فيما حجبت السلطات العراقية خدمة الانترنت عن جميع المحافظات باستثناء اقليم كردستان العراق.

ويواصل المحتجون اليوم التجمع في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الاخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة وتعديل الدستور.