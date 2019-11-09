يقوم المتظاهرون في لبنان عند الثامنة من مساء كل يوم بالقرع على الطناجر بالساحات والشوارع كما يقوم اللبنانيون بذلك من شرفات منازلهم للتعبير السلمي عن احتجاجهم على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

واستعان المتظاهرون بهذه الفكرة التي استخدمت في لبنان عام 1915 عندما غزا الجراد البلاد وانتشرت المجاعة كوسيلة لابعاده عن المزروعات.

واستخدمت العديد من الحركات والثورات الاجتماعية قرع الطناجر وسيلة للدلالة على حالة الفقر التي بلغتها المجتمعات وتعجز معها عن شراء المواد الغذائية وتشير الى البطون الخاوية.