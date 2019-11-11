مناشدة من مجموعة من المحامين بخصوص “العفو الشامل”

أصدر عدد من المحامين الكويتيين مناشدة بخصوص “العفو الشامل” هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا زالت البلاد تحتفل بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح من رحلته في الخارج، على إثر العارض الصحي الذي ألم بسموه، والذي ندعو الله كثيراً أن يضفي عليه موفور الصحة والعافية ، لا أرانا الله مكروهاً بسموه، وإيماناً منا أن سمو الأمير أكثر حرصاً على رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية ، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة بنا.

وبمناسبة الذكرى السابعة الخمسين لصدور الدستور في الكويت، والذي جاء بفضل الله ليكون صمام أمان للأمة، استطاعت من خلاله مواجهة الأزمات، الداخلية منها والخارجية، وليحفظ لأسرة الحكم مكانتها وسط الشعب، وللأمة حقوقها ، ولينظم العلاقة فيما بين السلطات بناء على مواده ونصوصه التي صاغتها عقول نيرة بضمائر نقية.

فإننا نحن الموقعون أدناه من المشتغلين في مهنة المحاماة، نناشد صاحب السمو حفظه الله، التكرم بأن يوعز لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته ، بإعداد مشروع قانون تفعيلاً للمادة 75 من الدستور ، بالعفو العام لأصحاب قضايا الرأي السياسي، ممن هم في الحبس حالياً، أو من كان خارج البلاد، بمن فيهم المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة ، مما سيكون له أثر إيجابي في نفوس المحكومين وذويهم وعموم الشعب الكويتي الكريم.

ونحن على يقين، أن شدائد الأمور ليس لها إلا أهل العزم ، وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والأمر مرفوع لسموه، وكلنا أمل بالله عز وجل ثم بسموه أنهم أهل العفو والكرم، خاتمين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ).

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مشعل حمود المطيري

د.عبيد العنزي

محمد الحشاش

د.علي محمد الدعيرم

ليلى زيد الراشد

فهد الوهيب

محمد الحميدي

خالد حمود الشمري

خالد عبدالحميد الزامل

محمد النجار

علي العصفور

فهد الفضلي

عبدالله المسلم

لولوة الشاهين

مشاري سالم الصواغ

سليمان الصييفي

سعد عبيد الفرهود

ثلاب راشد العوينان

سعد باني الدخنان

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