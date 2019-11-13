السعودية تنضم إلى الإمارات والبحرين وتقرر المشاركة بكأس الخليج في قطر

قرراتحاد كرة القدم السعودي المشاركة في بطولة كأس الخليج المقامة بقطرفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتنضم إلى كل من الإمارات والبحرين.

وأشارت المصادر إلى أن اتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعاً غدا الأربعاء لتحديد موعد إعادة القرعة لتوزيع المنتخبات على مجموعتين.

وكان اتحاد كرة القدم الإماراتي ونظيره البحريني قد قررا المشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتقام بطولة كأس الخليج 24 في الدوحة بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.